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THY Şili'de mahsur kalan 8 Türk'ü yurda getirecek

Koronavirüs salgını nedeniyle Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları ile yurda dönüyor. 8 Türk vatandaşı önce 'ya ardından da Türkiye'ye getirilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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THY ŞİLİ'DE MAHSUR KALAN 8 TÜRK'Ü YURDA GETİRECEK

ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Ülkenin başkenti Santiago'daki Uluslararası Arturo Merino Benitez Havaalanı'ndan 8 Türk'ü taşıyan Neosair'e ait uçak, 'ya gitmek üzere yerel saat ile 16.00'da havalandı.

Vatandaşların, İtalya'ya vardıklarında Türk Hava Yollarına () ait bir uçakla yurda dönmeleri sağlanacak.

Mayıs ayının başında Arjantin'den yapılan tahliye uçuşuyla ülkede kalan 33 Türk vatandaşı yurda getirilmişti.

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