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Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri Abdülnasır Kardaş yakalandı

Son dakika haberi... İstihbarat Servisi, 'ın kurucu lideri 'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen 'ın tutuklandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN YENİ LİDERİ ABDÜLNASIR KARDAŞ YAKALANDI

istihbaratı, 'nin varisi olarak örgütün liderliği için en muhtemel aday olarak görülen Abdulnasır Kardaş'ı yakaladıklarını duyurdu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti. Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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