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Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar

Esenler İlçe ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Komisyon Başkanı Komiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirler arası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisi üzerine şüphelileri gözaltına aldı. İşte Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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SAHTE KAŞE İLE SEYAHAT BELGESİ YAPIYORLARDI! POLİS BASKINI İLE YAKALANDILAR

Esenler ekipleri ilginç bir operasyona imza attı.

ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Komisyon Başkanı Komiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirler arası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisine ulaştı.

Şüphelilerden Ebubekir B.

Ekipler harekete geçip şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet adreslerine ve araçlarına arama kararı alınarak girildi ve yapılan aramada G.Ç. adına düzenlenmiş 1 adet kaşe ve çeşitli polis basın tanıtım kartları bulundu ve şahsın aracında siren tertibatı olduğu görüldü. Bahse konu suç eşyalarına el konulurken Şüpheliler polisteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

NAZİF KARAMAN - SABAH

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