Sahte kaşe ile seyahat belgesi yapıyorlardı! Polis baskını ile yakalandılar
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Seyahat İzin Belgesi Komisyon Başkanı Komiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirler arası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisi üzerine şüphelileri gözaltına aldı. İşte Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi...
Esenler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir operasyona imza attı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ebubekir B. ve Musa A.isimli şahısların Esenler Polis Merkezi Amirliğinde görevli Esenler İlçe Seyahat İzin Belgesi Komisyon Başkanı Komiser Yardımcısı G.Ç. adına kaşe bastırdığı ve bunu kullanarak sahte şehirler arası seyahat izin belgesi düzenledikleri bilgisine ulaştı.
Şüphelilerden Ebubekir B.
Ekipler harekete geçip şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikamet adreslerine ve araçlarına arama kararı alınarak girildi ve yapılan aramada G.Ç. adına düzenlenmiş 1 adet kaşe ve çeşitli polis basın tanıtım kartları bulundu ve şahsın aracında siren tertibatı olduğu görüldü. Bahse konu suç eşyalarına el konulurken Şüpheliler polisteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.
NAZİF KARAMAN - SABAH
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