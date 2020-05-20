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Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı? İşte sonuçlar!

Hakim ve Savcı kura töreni kim nereye atandı? Hakim ve Savcı kura töreni sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor. Hakim ve Savcı kura töreni atama sonuçları açıklandı. Başkan Tayyip Erdoğan, "23. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Peki, Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı?

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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HAKİM VE SAVCI KURA TÖRENİ! İŞTE SONUÇLAR...

Hakim ve Savcı kura töreni kim nereye atandı? Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Hâkimler ve İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 23. Hâkim ve , bugün Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor. Kimin nereye atandığı merakla arama motorlarından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı?

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