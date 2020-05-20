Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı? İşte sonuçlar!

Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı? Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kura töreni, bugün Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor. Kimin nereye atandığı merakla arama motorlarından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Hakim ve Savcı kura töreni 20 Mayıs kim nereye atandı?