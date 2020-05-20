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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

Libya'da 2014'ten bu yana ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hafter'in başarısızlıklarına rağmen bu savaş için servet harcıyor. Abu Dabi yönetimi, envanterindeki başta ABD, Rus ve Çin olmak üzere farklı ülkelerden ithal ettiği silahları Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e temin ediyor. Ancak kirli planlarla bir araya gelen bunca devlete rağmen Türkiye'nin her konuda verdiği destekle Libya hükümeti ve ordusu başarılı bir operasyon yürütüyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:30
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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

Birleşmiş Milletlerin (BM), 2011 yılından bu yana Libya'ya uyguladığı silah ambargosuna rağmen BAE, kendi envanteri ve diğer ülkelerden temin ettiği ağır ve stratejik silahları Hafter'e gönderip ambargoyu delerek Libya hükümetini devirmenin yollarını arıyor.

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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

Son olarak Libya ordusunun 18 Mayıs'ta Hafter güçlerinin elinde tuttuğu Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü kontrol altına alması ve üste BAE'ye ait Rus yapımı hava savunma sistemlerinin bulunmasıyla birlikte gözler yeniden Abu Dabi'nin savaş için harcadığı milyarlarca dolara çevrildi.

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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

BM raporlarına göre; Abu Dabi yönetimi, 2014 yılından beri Libya'daki meşru hükümetin yerine darbeci Halife Hafter'i yönetime getirme tutkusu için finansal kaynak sağlamanın yanı sıra bölgesel ve uluslararası ilişkilerini de kullanıyor.

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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

BAE'NİN HAFTER'E TEMİN ETTİĞİ SİLAHLAR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçen yıl kasım ayında yayımladığı Libya raporu da Abu Dabi yönetiminin Hafter'e olan desteğini teyit etmiş ve sağlanan silah ile mühimmatların envanterini gözler önüne sermişti.

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Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

BAE yönetiminin finansmanını karşıladığı ve Libya'ya sevk ettiği silahlar arasında birim fiyatlarıyla değerlendirildiğinde 14,7 milyon dolarlık Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemleri, Güney Afrika'dan temin edilen 15 milyon dolar değerinde Super Puma helikopterleri, 25 milyon dolar değerindeki BAE yapımı Yabhon SİHA'ları, 100 bin dolarlık Rus yapımı Orlan-10 SİHA'lar, Sovyet yapımı Antonov An-26 ve Ilyushin IL-76 nakliye uçakları, 2 milyon dolar değerinde Çin yapımı Wing Loong II SİHA'lar, Blue Arrow BA-7 füzeleri, GP6 roketleri, 250 bin dolar değerindeki ABD yapımı MIM-23 Hawk füzeleri, BAE yapımı Nimr, Panthera, Spartan ve Tygra tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar yer alıyor.