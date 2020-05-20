Hafter’in destekçisi BAE yenilgiye doymuyor! Silahlandırmak için servet harcadı ancak...

Libya'da 2014'ten bu yana ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hafter'in başarısızlıklarına rağmen bu savaş için servet harcıyor. Abu Dabi yönetimi, envanterindeki başta ABD, Rus ve Çin olmak üzere farklı ülkelerden ithal ettiği silahları Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e temin ediyor. Ancak kirli planlarla bir araya gelen bunca devlete rağmen Türkiye'nin her konuda verdiği destekle Libya hükümeti ve ordusu başarılı bir operasyon yürütüyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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