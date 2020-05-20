Ağır ceza başkanını ölümle tehdit eden DHKP/C’li teröristler tutuklandı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı makamında şehit eden DHKP/C’li teröristlere silah temin etmekten yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası yiyen Mustafa Koçak’ı yargılayan mahkeme başkanı, DHKP/C’lilerce ölümle tehdit edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; 2 hafta önce İstanbul Adalet Sarayı karşısına mahkeme başkanını ölümle tehdit eden bir pankart asan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ tutuklandı.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak, cezaevinde başlattığı açlık grevi neticesinde 23 Nisan tarihinde vefat etti. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı şehit eden silahı teröristlere teslim ettiği belirlenen Koçak için çok sayıda DHKP/C terör örgütü mensubu ve sempatizanı, yargılamayı yapan yargı mensuplarına sosyal medyadan tehditler savurdu.
YARGI MENSUPLARINA ÖLÜM TEHDİDİ
Paylaşımların hemen ardından 5 Mayıs tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısına Koçak'ın yargılandığı mahkemenin başkanının ismi yazılarak, 'Mustafa Koçak'ın katili ….. hesap soracağız DHKC' ibareli bir pankart asıldı. Pankartın önüne ayrıca siyah renkli üzerinde kabloların bulunduğu bir poşet bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemede bomba içermediği sadece bomba süsü verilmiş olduğu belirlendi.
BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI DİĞERİ ASTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pankartı asan 2 şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verildi. M. G. isimli şüphelinin gözcülük yaptığı, 18 yaşından küçük olan B.A isimli şüphelinin söz konusu pankartı astığı çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi.
ÖRGÜT ÜSTLENDİ
Söz konusu pankartın asılmasından 3 gün sonra DHKP/C'nin fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Halkın Sesi TV isimli internet sitesinde eylemin DHKP/C terör örgütü tarafından üstlenerek, 'DHKC milisleri Çağlayan Adliyesi karşısına Mustafa Koçak'ın katili … 'dan hesap soracağız yazılı bomba süslü pankart astı' şeklinde haber paylaştı. Gözaltına alınan M.G İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
İki şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik'teki sorgularının ardından iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOÇAK'IN DOSYASI YARGITAY'DA
Yerel mahkeme sanık Mustafa Koçak'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Karar, istinaf mahkemesince de uygun bulunmuş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğnamede de sanık Koçak'a verilen cezanın onanması istenmişti. (Nazif Karaman/Sabah)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor!
- Kılıçdaroğlu'nun büyük çelişkisi! Altına 2 milyonluk araç çekti
- Bayramda hava nasıl olacak?
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Bakan Akar'dan Libya, Suriye ve Irak açıklaması
- Hakim ve Savcı kura töreni! İşte sonuçlar...
- "Yeniden doğuşun hikayesi geliyor"
- "Bu işin hemen hallolması lazım"
- “Milyonluk kaçak villa” tartışması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?