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"Makam aracı saltanatı bitmeli" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık makam aracı

“Makam araçlarına son verilmeli. İsraftan kaçınılmalı” diyerek toplumun gözünü boyayan Genel Başkanı 'na, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan yeni alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜK ÇELİŞKİSİ! ALTINA 2 MİLYONLUK ARAÇ ÇEKTİ

Genel Başkanı 'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı alındı. CHP Genel Merkezi'ne getirilen aracın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon lira.

Makam aracı saltanatı bitmeli diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık makam aracı "MAKAM ARACI SALTANATI BİTMELİ" DİYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 2 MİLYON LİRALIK MAKAM ARACI

EKONOMİ PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı.

"MAKAM ARACI SALTANATI BİTMELİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;

"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.

Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."

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