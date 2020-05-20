"Makam aracı saltanatı bitmeli" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık makam aracı
“Makam araçlarına son verilmeli. İsraftan kaçınılmalı” diyerek toplumun gözünü boyayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan yeni makam aracı alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı alındı. CHP Genel Merkezi'ne getirilen aracın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon lira.
EKONOMİ PAKETİ AÇIKLAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı.
"MAKAM ARACI SALTANATI BİTMELİ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;
"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.
Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."
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