20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedbirleri için 'kelebek etkisi' uyarısında bulundu. Koca açıklamasında "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm ’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KELEBEK ETKİSİ' UYARISI

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm 'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

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