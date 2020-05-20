Etkisizleştirilen sivil katili terörist PKK'nın sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" çıktı
Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalındaki 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen ve 3 gümrük personelinin şehit edilmesi olayına karışan 5 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak, birinin de gri kategoride aranan Özer İnce olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak Karayolu'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait servis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve sivil vatandaşları şehit eden teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Teröristlerden "Azat" kod adlı Nevzat Pirbudak, Piro kod adlı Özer İnce ve Birindar kod adlı Hüseyin Abberin'in İl Jandarma Komutanlığı timlerince 5 Mayıs 2020'de etkisizleştirildiği belirtilen açıklamada, Jinda kod adlı bir terörist ile Seydo Dersim kod adlı Ömer Hüseyin'in ise 12 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, teröristlerden İnce'nin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığının, Pirbudak'ın da örgütün sözde "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, gümrük personelleri Özgür Kavastan ve Mustafa Türk şehit olmuştu.
Olayın ardından ilçenin kırsalında güvenlik güçlerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 5 terörist silahları ile etkisiz hale getirilmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için genelge
- İzmir'de camilere çirkin saldırı
- MFÖ'nün "maske tak" şarkısını paylaştı
- Virüse karşı bağışıklık nasıl kazanılıyor?
- Koronadan iyileşenlerin sayısı...
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kovid-19 sürecinde verilen destek miktarını açıkladı
- Dışişleri Bakanlığından AB'ye sert tepki: Türkiye, AB'nin sınır muhafızı değildir
- Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu yolladılar
- Koronavirüs F-35'i de etkiledi
- THY sefer tarihlerini açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!