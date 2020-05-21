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Pentagon'dan dikkat çeken korona hazırlığı

ABD Başkanı Trump'ın "koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar bulunacak" iddiaları Pentagon'un hazırladığı raporla çürütüldü. Dünya basınını sallayan Pentagon raporunda, ABD'nin yaptığı hazırlık dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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PENTAGON'DAN DİKKAT ÇEKEN KORONA HAZIRLIĞI

Pentagon'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Sızdırılan genelgedeki ifadelerin Trump'ın aşının yıl sonuna kadar bulunacağı ve kullanıma alınacağı sözlerine ters düşmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in adını taşıyan ancak henüz imzalanmamış genelgede, "Önümüzde Kovid-19'un tekrarlanma ihtimalinin oldukça ciddi olduğu uzun bir süreç var. Bu yüzden, şimdi faaliyetlerimizi artırarak ve Kovid-19'un bu yıl tekrar ortaya çıkmasına karşı gerekli tüm hazırlıkları yaparak ordunun kritik misyonlarına yeniden odaklanmamız gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Genelgede, askeri eğitim, tatbikat ve operasyonların küresel salgın şartlarına uyarlanarak başlatılacağı belirtilirken aşının ise 2021 yazına kadar bulunmayacağı hesap edilerek hazırlık yapılması talimatı verildi.

GENELGE RESMEN DUYURULMADI

Genelge henüz resmi olarak duyurulmadı ve Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Genelgedeki öngörülerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin tahminleriyle çelişmesi dikkati çekti.

TRMP AŞI İÇİN "YIL SONU" DEMİŞTİ

Trump, aşının yıl sonuna kadar bulunacağını ve kullanıma alınacağını söylemişti.

Aynı zamanda, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, her şey yolunda giderse ocakta aşıyı bulmuş olabileceklerini dile getirmişti.

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