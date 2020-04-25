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Terör örgütü DHKP-C militanları yargıyı tehdit etti

Cumhuriyet ’ı ’ndeki odasında katleden DHKP-C’li katillere silah temin ettiği için cezalandırılan ve cezaevinde örgütün başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybeden ’ı bahane eden terör örgütü şimdi de Koçak’ı cezalandıran yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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DHKP-C’DEN YARGIYA ALÇAK TEHDİTLER!

DHKP-C'li teröristler 31 Mart 2015 günü Adliyesi'nde Cumhuriyet 'ı hedef seçmiş, odasında alıkoydukları 'ı katletmişlerdi.

ÖLÜM ORUCU BAŞLATAN KOÇAK, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖLDÜ

Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Savcı Kiraz katleden ve isimli teröristlere silahın tarafından temin edildiği anlaşıldı. İstanbul 'nde yürütülen yargılama sonucu Mustafa Koçak hapis cezasına çarptırıldı. Davası Yargıtay'da devam ettiği sırada örgüt talimatıyla ölüm orucu başlatan Koçak, geçtiğimiz günlerde öldü.

PROPAGANDA ARACI HALİNE GETİRDİLER

Örgütün başlattığı ölüm orucu ile geçtiğimiz günlerde ölen Helin Bölek olayında olduğu gibi DHKP-C terör örgütü Mustafa Koçak'ın örgüt organizasyonu sonucu yürütülen ölüm orucu ile ölmesini de propaganda aracı haline getirdi.

YARGI MENSUPLARINI HEDEF YAPTILAR

üst düzey yöneticilerinin desteğini alan DHKP-C'li teröristler sosyal medyada yargı mensuplarına tehditlere de başladı. DHKP-C'ye müzahir hesaplardan Mustafa Koçak'ın mahkûm edilmesi kararını veren yargı mensupları hedef tahtasına oturtuldu.

İsim verilerek tehdit edilen yargı mensupları hakkında koruma kararı arttırılırken tehditte bulunan hesapları hakkında da işlem başlatıldı. (Damla Kaya/ SABAH)

Can Dündar ve CHP'li isimler Savcı Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı CAN DÜNDAR VE CHP'Lİ İSİMLER SAVCI SELİM KİRAZ'IN KATİLİ MUSTAFA KOÇAK'A SAHİP ÇIKTI

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