Terör örgütü DHKP-C militanları yargıyı tehdit etti
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı İstanbul Adliyesi’ndeki odasında katleden DHKP-C’li katillere silah temin ettiği için cezalandırılan ve cezaevinde örgütün başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak’ı bahane eden terör örgütü şimdi de Koçak’ı cezalandıran yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu.
DHKP-C'li teröristler 31 Mart 2015 günü İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı hedef seçmiş, odasında alıkoydukları Savcı Kiraz'ı katletmişlerdi.
ÖLÜM ORUCU BAŞLATAN KOÇAK, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Savcı Kiraz katleden Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla isimli teröristlere silahın Mustafa Koçak tarafından temin edildiği anlaşıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen yargılama sonucu Mustafa Koçak hapis cezasına çarptırıldı. Davası Yargıtay'da devam ettiği sırada örgüt talimatıyla ölüm orucu başlatan Koçak, geçtiğimiz günlerde öldü.
PROPAGANDA ARACI HALİNE GETİRDİLER
Örgütün başlattığı ölüm orucu ile geçtiğimiz günlerde ölen Helin Bölek olayında olduğu gibi DHKP-C terör örgütü Mustafa Koçak'ın örgüt organizasyonu sonucu yürütülen ölüm orucu ile ölmesini de propaganda aracı haline getirdi.
YARGI MENSUPLARINI HEDEF YAPTILAR
CHP üst düzey yöneticilerinin desteğini alan DHKP-C'li teröristler sosyal medyada yargı mensuplarına tehditlere de başladı. DHKP-C'ye müzahir hesaplardan Mustafa Koçak'ın mahkûm edilmesi kararını veren yargı mensupları hedef tahtasına oturtuldu.
İsim verilerek tehdit edilen yargı mensupları hakkında koruma kararı arttırılırken tehditte bulunan sosyal medya hesapları hakkında da işlem başlatıldı. (Damla Kaya/ SABAH)
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