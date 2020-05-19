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FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kayınpederi koronavirüsten öldü

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firarisi ’ün kayınpederi 'da  tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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FETÖ'CÜ HAİNİN KAYINPEDERİ KORONADAN ÖLDÜ

/'nin firari imamı 'ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi , 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ GARAJINDA BULUNMUŞTU
Adil Öksüz'ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının 'in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.

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