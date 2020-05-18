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Van Başkale'de PKK'ya operasyon! Hepsi ele geçirildi

'ın Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doçka uçaksavar silah, havan mühimmatı, el bombaları ve el yapımı patlayıcı() düzenekleri gele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BAŞKALE'DE PKK'YA OPERASYON! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi. Dün düzenlenen "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren" operasyonunda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında 1 doçka uçaksavar silah, 1 G3 Piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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