Son dakika: Kars'ta sıcak çatışma! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Kars'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandığını bildirdi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonda 3 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.
Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında ise, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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