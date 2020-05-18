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Son dakika: Fotoğrafçı Fırat Erez "Dini Değerleri Aşağılamak" suçundan tutuklandı! Twitter’da hesabına erişimi kısıtladı

Sosyal medya hesabından İslam dinini ve Hz. Muhammed’e yönelik ağıza alınmayacak sözlerle hakaret eden fotoğrafçı '' suçu kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, ’ın da binlerce şikayet sonrası Erez’in hesabını askıya aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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FOTOĞRAFÇI EREZ DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI!

sosyal medyadan kendisine gelen tepkileri de alıntılayarak, İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan açıklamalarına devam etmişti. Erez'in İslam dini hakkında alınmayacak ifadelerine tepki diğer sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Antalya emniyeti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan provokatif içerikler paylaşan Fırat Erez hakkında harekete geçerek, gözaltına almıştı. Fırat Erez, sosyal medya hesabı üzerinden 'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye götürülerek nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Fırat Erez '' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez'in Twitter hesabı ise yaptığı paylaşımlar nedeniyle yoğun şikayete maruz kalınca geçici bir süreliğine askıya alındı.

(Atakan IRMAK/SABAH)

Son dakika: İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez Antalya'da gözaltına alındı! Fırat Erez kimdir? SON DAKİKA: İSLAM'A VE HZ MUHAMMED'E HAKARET EDEN FIRAT EREZ ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI! FIRAT EREZ KİMDİR?
Son dakika: İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez Antalya'da gözaltına alındı! Fırat Erez kimdir?

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