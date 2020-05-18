İranlı ajan Masoud Molavı Vardanjani'nin annesi konuştu: 'Tehdit ediliyorum, öldürüleceğim' diyordu

İranlı ajan Masoud Molavı Vardanjani suikastı ile ilgili çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. İran istihbaratının yapay zekâ ile ilgili çalışma yürüten birimlerinde çalışan Vardanjani'nin kozmik mesleki bilgilerinden ötürü öldürülmüş olabileceği öğrenildi.

Vardanjani'nin annesi Kobra Karimi Vardanjani, oğlunun Tahran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu, üniversite sonrası yapay zekâ üzerine doktora tezini tamamladığını ve İran devletinin uçak yapım projelerinde rol aldığını söyledi. Anne Vardanjani, oğlunun bir ay önce kendisini aradığını ve "Tehdit ediliyorum, öldürüleceğim" dediğini de aktardı.

Şüpheli ifadelerine göre ajan Masoud Molavı Vardanjani, İran gizli servis yapılarından biri olan Sepah'ı 400 bin dolar dolandırdığı gerekçesiyle öldürüldü. Ancak İranlı ajanın, dolandırıcılık maskesi altında yapay zekâ ile ilgili çalışmalarından ötürü hedef seçilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Vardanjani'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılan web sitesinde karşı istihbarat, siber istihbarat, siber güvenlik, siber sava��, istihbarat analizi, İran Devrimi, siber psikop, bilginin siber istihbarat ortak vücudu ile ilgili makaleler bulunduğu da tespit edildi.

İranlı ajanın ölümünden sorumlu tutulan şüpheliler şunlar: Abdülvahap Koçak, Cengiz Akın, Serkan Tan, Veli Sarı, Birol Özdemir, Aşkın Bulduk, İran uyruklu Amin Parvazi, Sina Forouhar, Mehran Aslanikalkhoran, Houtan Khezerlou, Mirhadi Hosseinikhatibi, Ahmad Firouzi, Ali Esfanjani. Bu şüphelilerden Cengiz Akın ve İran uyruklu Ali Esfanjani firari.

'NE KADAR AZ ŞEY BİLİRSENİZ O KADAR İYİ'

Anne Kobra Karimi Vardanjani, oğlunun İran'da 23 yaşındayken genel toplum güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlaması ile üç kere cezaevine girdiğini söyledi. Oğlunun 2018 yılı bahar aylarında Türkiye'ye geldiğini belirten Vardanjani, oğlunun Türkiye'de ne iş yaptığını bilmediğini, ancak İranlı birileri tarafından telefonda tehdit edildiğinden haberdar olduğunu belirtti. Vardanjani, oğlunun bu tehditlerden çok korktuğunu, kendisini öldürmek isteyen şahısların çok ciddi olduğunu, öldürülmesi halinde İran'ın İsfahan kentine götürülerek defnedilmek istediğini söylediğini de aktardı. Anne, oğlunun, "Seni kim, neden öldürmek istiyor?" sorusuna ise "Ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi" cevabını verdiğini söyledi. Anne Vardanjani, ifadesinde ayrıca şu önemli bilgileri verdi:



"Oğlum Tahran Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezundur. Üniversite okuduğu yıllarda ise yapay zekâ üzerine doktorasını tamamladı. Doktorasında İran Devleti ile birlikte uçak yapımında görev aldı. Genelde yaptığı işler konusunda bize fazla bilgi vermezdi. Bildiğim kadarıyla İran Devleti için uçak ve helikopter yapımlarında yapay zekâ konusunda görev aldığını biliyorum. Hangi kuruluşa bağlı çalıştığını bilmiyorum. 2007-2008 yıllarında Malezya, Kore ve Çin ülkelerinde yapay zekâ yarışmalarına katıldı. Bu katıldığı yarışmalarda ödülleri vardır. İran ülkemizde bir radyo kanalına yapay zekâ üzerine program yaptığını da biliyorum. Ayrıca kâğıt şeklinde aydınlatıcı bir program tasarladığını duydum. Oğlum, İran'da cezaevinden çıktıktan sonra 2018 yılı bahar aylarında Türkiye geldi. Türkiye ülkesinde ne iş yaptığını bilmiyorum. Oğlumun geçinmesi için genelde ailesi olarak biz yardım ederdik. İran ülkesinde yapmış olduğu işlerden dolayı para geldiğini biliyorum.



Ölümünden önce gece saat 01:00 sıralarında yine beni aramıştı. Telefonda kendisi ile konuşurken İranlı birileri tarafından telefon ile ölüm tehditleri aldığını, bu tehditlerden dolayı çok korktuğunu, kurtulamayacağını, kendisinin öldürüleceğini, bu şahısların çok ciddi olduğunu, öldürülmesi halinde de doğduğu yer İran'ı İsfahan götürülerek defnedilmek istediğini söyledi. Kimin tehdit ettiğini veya arayan numaraları bilmiyorum. Bize hiçbir şey söylemiyordu. Hatta ne kadar az şey bilirseniz sizin için daha iyi olur derdi."

İRAN SERVİSİNİ DOLANDIRDI İDDİASI

Şüphelilerden Houtan Khezerlou, Ali Esfanjani'nin, maktulü parasal anlaşmazlık yüzünden öldürttüğünü söyledi. Şüpheli Sina Forouhar da Ali Esfanjani'nin, kendisine maktulün dolandırıcı olduğunu söylediğini ve 400 bin doları alıp Türkiye'ye kaçtığını söyledi. Forouhar; Esfanjani'nin, olaydan önce Vardanjani'nin bulunması için kendisinden yardım istediğini de belirtti. Forouhar ifadesinde dolandırılan banka müşterisi tarafının ise İran gizli servis yapılanması Sepah olduğunu söyledi.





Şüphelilerden Serkan Tan da ifadesinde Ali Esfanjani'nin, Vardanjani'nin bulunup getirilmesi konusunda kendisinden yardım istediğini ve bunun karşılığında 25 bin dolar teklif ettiğini söyledi. Aynı teklif Amin Parvazi'ye de yapıldı.

1988 doğumlu Vardanjani 14 Kasım 2019'da saat 21:53 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta tabancayla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK – NAZİF KARAMAN/SABAH