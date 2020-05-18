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Son dakika: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş hakkında flaş karar!

Son dakika haberine göre Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'li , 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI! HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

'da, 31 Mart 2019'da 'den belediye başkanı seçilen ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

EVİ VE MAKAM ODASI ARANDI
Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un 15 Mayıs günü sabah saatlerinde evine giden jandarma ve polis ekipleri, arama yaptı. Aynı saatlerde ekipler, Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı.

TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

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