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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı Adana’da Vefa Grubu'na yapılan saldırıyı sahiplendi: Eren kardeşimiz doğru yaptı

 Genel Başkan Yardımcısı , 'da CHP’li bir grubun Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırmasına ilişkin olarak, "Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok. Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz" dedi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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CHP'Lİ SALICI, ALÇAK SALDIRIYA SAHİP ÇIKTI

'li , 'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan 'nun talimatıyla bir heyet olarak kente geldiklerini belirtti.

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasıdan CHP'li başkan çıkmıştı! Vatandaşlara yapılan yardımdan rahatsız olmuş! ADANA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU SALDIRISININ ARKASIDAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKMIŞTI! VATANDAŞLARA YAPILAN YARDIMDAN RAHATSIZ OLMUŞ!

UTANMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK!

Olayın ilk andan itibaren doğruların ortaya çıkması için teşkilatlarının önemli bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Salıcı, ile kaymakam koruması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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ALÇAK SALDIRIYI SAHİPLENDİ

Salıcı, "Şu çok açık, Eren kardeşimiz vefa grubuna gönüllü destek veren arkadaşımız. Yardımlar dağıtılırken biz yardımı kimin dağıttığıyla ilgilenmiyoruz. Vatandaşımız ağır bir ekonomik sıkıntı içinde, salgın koşullarından kaynaklanan açlıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu yardımları vefa grubu üzerinden dağıtan vatandaşlara, devlet görevlilerine de CHP'li gençler, belediyeler ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar ama olay tam tersi şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok." ifadesini kullanan Salıcı, "Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz." dedi. Toplantıya Eren'in ailesi ile CHP'li bazı milletvekilleri ve belediyeyi başkanları katıldı.

Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama: Organize! ADANA'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: ORGANİZE!

OLAY

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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