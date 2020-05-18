CHP'li Oğuz Kaan Salıcı Adana’da Vefa Grubu'na yapılan saldırıyı sahiplendi: Eren kardeşimiz doğru yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana'da CHP’li bir grubun Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırmasına ilişkin olarak, "Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok. Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz" dedi.
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir heyet olarak kente geldiklerini belirtti.
UTANMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK!
Olayın ilk andan itibaren doğruların ortaya çıkması için teşkilatlarının önemli bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Salıcı, Yüreğir Kaymakamı ile kaymakam koruması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
ALÇAK SALDIRIYI SAHİPLENDİ
Salıcı, "Şu çok açık, Eren kardeşimiz vefa grubuna gönüllü destek veren arkadaşımız. Yardımlar dağıtılırken biz yardımı kimin dağıttığıyla ilgilenmiyoruz. Vatandaşımız ağır bir ekonomik sıkıntı içinde, salgın koşullarından kaynaklanan açlıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu yardımları vefa grubu üzerinden dağıtan vatandaşlara, devlet görevlilerine de CHP'li gençler, belediyeler ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar ama olay tam tersi şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.
"Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok." ifadesini kullanan Salıcı, "Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz." dedi. Toplantıya Eren'in ailesi ile CHP'li bazı milletvekilleri ve belediyeyi başkanları katıldı.
OLAY
Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Genelkurmay'ın emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı!
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- AFAD açıkladı! Akdeniz'de korkutan deprem
- Şırnak'ta PKK operasyonu
- BBP'den Ramazan Bayramı ve Cuma namazı önerisi
- Camiye alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki
- Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı
- Lisede sınıf geçme nasıl olacak? MEB'ten açıklama
- Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste
- 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?