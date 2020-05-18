18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak

, koronavirüs salgını sonrası dünyanın iktisadi ve sosyal çevresinin tamamıyla değişeceğini söyleyerek, "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ANAHTAR ÜLKELERDEN BİR TANESİ TÜRKİYE OLACAK

Detaylar geliyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA