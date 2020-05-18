Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgını sonrası dünyanın iktisadi ve sosyal çevresinin tamamıyla değişeceğini söyleyerek, "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
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