18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

, koronavirüs diplomasisine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

, 'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel konular ele alındı.

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