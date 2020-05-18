18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kars ve 'de şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, ''Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Detaylar geliyor...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA