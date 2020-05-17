17 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, yurt dışındaki Türkler'in kontrollü olarak yurda dönmesi yönünde talimat vermişti. 'deki vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ’ye getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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ABD'DEN GETİRİLEN 296 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda vatandaşı 'ye ait uçakla 'nin Houston kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288'i havalimanında hazır tutulan otobüslerle 'a gönderilirken, 8'i ise aynı uçakla 'a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.

Son dakika: ABD'den getirilen Türk vatandaşları kalacakları yurtlara yerleştirildi SON DAKİKA: ABD'DEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI KALACAKLARI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

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