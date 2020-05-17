Son dakika: ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı
Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, yurt dışındaki Türkler'in kontrollü olarak yurda dönmesi yönünde talimat vermişti. ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 296 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla ABD'nin Houston kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288'i havalimanında hazır tutulan otobüslerle Trabzon'a gönderilirken, 8'i ise aynı uçakla İstanbul'a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.
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