İslam'a ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Mason locası üyesi çıktı
Fotoğrafçı Fırat Erez, sosyal medya hesabından sosyal medya üzerinden İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile İslam'a ve Peygamber Efendimize hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez mason çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Twitter'dan İslam dinine hakaret eden paylaşımda bulunan Fırat Erez'i gözaltına almış ve şüphelinin emniyetteki sorgusuna başlanmıştı.
Peygamber Efendimize ve Müslümanlara hakaret eden Erez'in "Özgür Masonlar Büyük Locası"üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli sorgusu ardından adliyeye sevk edilecek.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
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