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İslam'a ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Mason locası üyesi çıktı

Fotoğrafçı , sosyal medya hesabından sosyal medya üzerinden İslamiyet, Hz. ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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İSLAM'A VE PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ! MASON LOCASI ÜYESİ ÇIKTI

Sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımlar ile 'a ve hakaret eden fotoğrafçı mason çıktı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Twitter'dan İslam dinine hakaret eden paylaşımda bulunan Fırat Erez'i gözaltına almış ve şüphelinin emniyetteki sorgusuna başlanmıştı.

Peygamber Efendimize ve Müslümanlara hakaret eden Erez'in "Özgür Masonlar Büyük Locası"üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli sorgusu ardından adliyeye sevk edilecek.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

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