17 Mayıs 2020, Pazar
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Bartın'da Hava Savunma Harbi eğitimi

eğitimleri 'da gerçekleştirildi. 'deki tatbikat,  Atak ve TCG Mızrak savaş gemileri ve 2 tane F-16 savaş uçağının katılımıyla gerçekleşti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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BARTIN'DA HAVA SAVUNMA HARBİ EĞİTİMİ

'de açıklarında '' eğitimleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, F-16 savaş uçakları da denizin üzerinde alçak uçuşlar yaptı.

Bartın açıklarında Atak ve TCG Mızrak savaş gemileri ve 2 tane F-16 savaş uçağının katılımıyla 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi.

Savaşan şahin F-16 uçakları, Karadeniz'de alçak uçuşlar gerçekleştirdi. Deniz ve hava unsurları eğitimi başarıyla tamamladı. sosyal medya hesabından eğitimin fotoğraflarını paylaşırken, F-16 savaş uçaklarının denizin hemen üzerinde yaptıkları uçuşlar dikkati çekti.

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