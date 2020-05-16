17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD'den getirilen Türk vatandaşları kalacakları yurtlara yerleştirildi

Son dakika: ABD'den getirilen Türk vatandaşları kalacakları yurtlara yerleştirildi

Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde () bulunan 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi. 'ndan otobüslerle alınan vatandaşlar, gözlem altında tutulacakları ve 'daki yurtlara yerleştirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: ABD'DEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI KALACAKLARI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde () bulunan 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin Şikago şehrinde bulunan 294 Türk vatandaşını taşıyan uçak 'na indi.

Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alınarak, vatandaşların geleceği dış hatlar terminali dezenfekte edildi.

Havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 294 kişi, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, otobüslere bindi.

Koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görülen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri ve 'a hareket etti.

Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde Isparta ile Burdur'a ulaştı.

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilen 147 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurtta sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak kayıtları yapılan vatandaşlar, daha sonra odalarına yerleştirildi.

Burdur'a getirilen 147 kişi ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Erkek Yurdu'na götürüldü.

Yurt bahçesine sırayla giren otobüslerde bulunan vatandaşlar, maske takarak ikişerli gruplar halinde binaya alındı.

Vatandaşların yurda giriş aşamaları yurt personelince kontrol altında tutularak, geçtikleri her yer dezenfekte edildi.

Yurtlara yerleştirilenler, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine gönderilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA