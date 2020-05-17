Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tedbirleri artırdı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, havadan ve karadan önlemlerini artırdı. Tel Abyad'da sokak sokak gezen Mehmetçik, bomba imha köpekleriyle çalışmalarını sürdürdü.
Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölgeye teröristlerin sızma girişimlerine karşı havadan drone, yerden ise bomba imha köpekleriyle önlem alıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da çalışmalar devam ediyor.
GÖREV 24 SAAT ESASIYLA DEVAM EDİYOR
Tel Abyad ve Rasulayn'da görev yapan güvenlik güçleri, bölgedeki önlemlerini artırdı.
Bu kapsamda bir taraftan terör örgütlerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye devam eden güvenlik güçleri, her iki ilçenin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarındaki görevlerine de 24 saat esasıyla devam ediyor.
Bölgede yerel polis Şurta ve Suriye Milli Ordusu ile iş birliği içinde görev yapan Mehmetçik, terörist eylemlere ve sızma girişimlerine karşı havadan drone görüntüleri ile tespit yaparken, karada ise hassas burunlu bomba imha köpekleriyle çalışıyor.
Bölgeye giriş çıkış yapan tüm araçların didik didik arandığı, kimlik ve evrak kontrollerinin yapıldığı noktaları bir an olsun boş bırakmayan güvenlik güçleri, iftarlarını da mesai arkadaşlarıyla yapıyor.
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