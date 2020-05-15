İşte dünyaya maske üreten o fabrika!

Türkiye, Kovid-19 ile savaşta kendi imkanlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyaya da umut oldu. Salgın için kritik öneme sahip olan tıbbi ekipmanın üretimi için gerekli ithal malzemeler de büyük bir hızla yerlileştirildi. SABAH, salgının Türkiye'de baş göstermesiyle elini taşın altına koyarak cerrahi maske başta olmak üzere, gerekli birçok malzemeyi üreten Makina ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) bağlı Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü'nü ziyaret etti. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere şunları söyledi:

ABD, İspanya, İtalya, Güney Afrika, Pakistan, Tunus, Libya, Somali, Ukrayna ve Kazakistan'a gönderilen maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, yüz koruyucu siper, dezenfektan gibi malzemeleri ürettik. Şimdiye kadar 30 milyondan fazla maske teslim ettik, bu hafta itibariyle askeri dikimevleri ile beraber haftalık kapasitemiz 10 milyona çıktı. Bu rakam ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılıyor.







Sağlık personelinin yoğunlukla kullandığı N-95 maske üretimi için Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak seri hat çalışmalarını başlattık Sistemi önümüzdeki hafta devreye alacağız, günlük 6 bin N95 maske üretecek üretim hattı hayata geçmiş olacak.

Mekanik solunum cihazı Sahra'nın Mayıs ayı sonunda seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Haftalık 500 cihaz üretilecek altyapı oluşturuldu.



20 GÜNDE MAKİNA ÜRETTİK

Bizden Kovid-19 için maske üretmemiz istendiğinden 48 saat sonra her şey hazırdı. Tek makineyle başladık. İlk maske makinesini yurtdışından aldık, performansından memnun değildik. Makineyi 20 gün içinde mühendisliğiyle beraber yerli olarak ürettik.







Makinede bulunan ultrasonik denen aparatı Çin'den tedarik ediyoruz ama fiyat artışı olunca TÜBİTAK MAM ve ortaklığıyla yerli olarak gerçekleştirildi.

Maske sıkıntısı yaşaMayız. Özel sektör bizden maske makinası istiyor. Şu an için 39 firmadan sipariş aldık. Birçok sanayici de bu makineyi üretmek için çalışmalarına devam ediyor. OSTİM de partnerlerimiz var, alt parçaların üretimi için destek verdi.

Yerli ürettiğimiz 6 makineyi Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi'ne teslim ettik, cuma gününe kadar 10 makineyi teslim etmiş olacağız. Sonrasında 10 makinelik kapasite daha yaratılarak, günde 3 milyon maske üretilecek.







N-95 FİLTRESİ VE AKTİF KARBON YERLİLEŞTİ

Turgay Topaloğlu/ Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürü: "N95 maskede kullanacağımız filtreler yerlileşti. TÜBİTAK burada ciddi bir rol oynadı. N95 filtresi için İTÜ ve bir araştırma şirketinin ortak ürettiği bir kumaş türü var. Askeri maske için gerekli aktif karbonu yurtdışından alıyorduk, şimdi TÜBİTAK MAM'ın yaptığı bir çalışmada aktif karbonu da yerli imkanlarla üretildi. Sertifikalandırma aşamasına geldik. Numunelerimizi hazırlayıp sertifikalandıracağız, aktif karbonda da yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldıracağız."



ÜRETİM KAPASİTESİ 1 MİLYON 20 BIN

Fabrikada, tüm maskeler ve koruyucu ekipmanlar için günlük üretim kapasitesi 1 milyon 20 bin. Bugüne kadar, Askeri Fabrikalarla beraber yaklaşık 30 milyon cerrahi maske 102 bin 370 ffp3 tipi maske, 433 bin 65 koruyucu tulum, 64 bin koruyucu gözlük, 483 bin 100 çift koruyucu eldiven, 3 bin 560 panoramik maske seti, 5 bin p13 plastik süzgeç ve 73 bin litre dezenfektan üretildi.

Sabah