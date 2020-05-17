Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 17 Mayıs Kandilli, AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'e Muğla açıklarında Gökova Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 17 Mayıs son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Muğla açıklarında Gökova Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 11.48'de yerin 6.77 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.05.17 11:48:05 37.0203 28.1608 7.0 -.- 3.6 3.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.05.17 11:37:35 38.4105 39.2423 7.8 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.17 11:21:42 38.3723 39.2202 8.1 -.- 1.3 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.17 11:17:39 38.4615 39.2040 1.8 -.- 2.6 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.17 10:16:26 38.8198 25.6977 12.0 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI
2020.05.17 09:58:36 36.4210 27.9490 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2020.05.17 09:41:12 38.3103 38.7422 18.2 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2020.05.17 09:38:41 39.1652 29.0352 6.4 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2020.05.17 09:35:25 39.2922 40.7908 4.9 -.- 1.9 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL)
2020.05.17 08:49:01 38.4658 39.1657 3.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.17 07:38:35 37.8310 29.6297 5.0 -.- 1.9 -.- BOZKURT (DENIZLI)
2020.05.17 06:49:41 38.8158 27.0182 4.9 -.- 2.3 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)
2020.05.17 06:47:29 37.9718 41.4607 5.0 -.- 2.5 -.- GOZPINAR-KURTALAN (SIIRT)
2020.05.17 02:41:14 38.3762 39.0808 6.9 -.- 2.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.17 02:30:17 38.8827 43.5343 5.0 -.- 2.6 -.- ERMISLER-(VAN)
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