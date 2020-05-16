16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Koca vatandaşları "lütfen" diyerek uyardı

, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" uyarısında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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BAKAN KOCA VATANDAŞLARI LÜTFEN DİYEREK UYARDI

, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı fotoğraf paylaşarak, "Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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