15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 15 Mayıs'ın koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla koronavirüste vaka sayılarını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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BAKAN FAHRETTİN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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