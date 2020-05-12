Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara mesafe uyarısı

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın.

Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir.

Risk almayın. pic.twitter.com/wRhP5XmB5E — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020