12 Mayıs 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. paylaşımında, ''Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN VATANDAŞLARA MESAFE UYARISI

şu ifadeleri kullandı: Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 12 MAYIS'IN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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