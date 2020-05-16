EBA TV'de yeni dönem: "Sinema Kuşağı" başlıyor! İlk film Altın Ayı ödülü alan "Bal" olacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için TRT EBA TV'de cumartesi akşamları "Sinema Kuşağı"nın başlatılacağını bildirdi. EBA TV Sinema Kuşağı'nın bu akşam yayınlanacak ilk filmi, Uluslararası Berlin Film Festivalinde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan "Bal" olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için TRT EBA TV'de cumartesi akşamları "Sinema Kuşağı"nın başlatılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TRT EBA TV, yalnızca ders anlatımları ve soru çözümleri değil, çocuklar için etkinlikler, sanatsal, sportif faaliyetlere ilişkin videolar, hem öğrenci hem de veliler için rehberlik içerikleri ile her geçen gün daha da zenginleşiyor.
Bu kapsamda EBA TV'de cumartesi günleri saat 21.00'de "Sinema Kuşağı" da başlatılacak. Anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için EBA TV kanallarında her cumartesi, ödüllü yerli ve yabancı filmler yayınlanacak.
BU AKŞAM "BAL" FİLMİ İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
EBA TV Sinema Kuşağı'nın bu akşam yayınlanacak ilk filmi, Uluslararası Berlin Film Festivalinde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan, senaryosunu Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal'ın yazdığı, yönetmenliğini de Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bal" olacak.
Sinema kuşağında yayınlanan filmlerin geri bildirimleri de alınacak. Çocuklar aileleriyle birlikte filme dair izlenimlerini yazacak ve o yazılar uzman değerlendirmeleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.
BAKAN SELÇUK: "EBA TV'NİN KARŞISINA CUMARTESİ AİLECE GEÇİYORUZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından, "Evinizdeki salonda film başlamak üzeredir. Lütfen ailenize sarılıp, arkanıza yaslanın ve EBA TV Sinema Kuşağı'na siz de katılın." notuyla paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında, "Çocukların gün boyu ders izledikleri televizyon kanalımız EBA TV'nin karşısına cumartesi ailece geçiyor ve birlikte film izliyoruz." ifadesine yer verdi.
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