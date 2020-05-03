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Son dakika: Süleyman Soylu Ağrı'da oğlu PKK tarafından kaçırılan acılı baba ile görüştü |Video

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03.05.2020
Ağrı'da oğlu PKK'lı teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan Vahit Çur'un babasına sürpriz bir ziyaret yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürülen acılı baba moral buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evladı PKK tarafından kaçırılan acılı baba ile konuştu. Destek ve moral verdi.

Ağrı'da oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba Bedirhan Çur'u Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ziyaret etti.

"PKK NEYSE HDP ODUR"

Sayan, acılı baba ile sohbet ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü aradı. Bedirhan Çur, Bakan Soylu'dan evladı için yardım istedi. Acılı baba "PKK neyse HDP" odur diyerek. Terör örgütüne destek veren HDP'ye tepki gösterdi.

Vahit Çur, PKK tarafından kandırılıp dağa çıkarılmıştı.

Acılı baba, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde günlerce evlat nöbeti tuttu.

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