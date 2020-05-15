Terör destekçisi HDP'li belediye başkanları görevden alındı! İlk ses CHP'den çıktı
İçişleri Bakanlığı tarafından gözaltına alınan 4 HDP'li belediye başkanının yerine kayyum atandı. Terör ile bağlantı isimlerin görevden alınmasına karşı ilk tepki CHP'den geldi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör destekçisi başkanların görevden alınmasına karşı çıktı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti.
KAYYUM ATAMALARI YAPILDI
Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyum atamaları yapıldı. Kayyum atama kararına CHP'den jet bir tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.
"KAYYUM DARBEDİR"
Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.
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