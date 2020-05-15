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Terör destekçisi HDP'li belediye başkanları görevden alındı! İlk ses CHP'den çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından gözaltına alınan 4 'li belediye başkanının yerine  atandı. Terör ile bağlantı isimlerin görevden alınmasına karşı ilk tepki 'den geldi.  İl Başkanı , terör destekçisi başkanların görevden alınmasına karşı çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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TERÖR DESTEKÇİSİ HDP'Lİ BAŞKANLARA CHP SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti.

KAYYUM ATAMALARI YAPILDI

Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine atamaları yapıldı. Kayyum atama kararına 'den jet bir tepki geldi. CHP İl Başkanı , kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.

"KAYYUM DARBEDİR"

Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından Siirt ve Iğdır Belediye Başkan Vekilliklerine atama İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SİİRT VE IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİKLERİNE ATAMA

Son dakika: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı! HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı SON DAKİKA: HDP'Lİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI! HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Son dakika: Siirt Belediyesi, Baykan Belediyesi ve Kurtalan Belediyesine kayyum atandı! SON DAKİKA: SİİRT BELEDİYESİ, BAYKAN BELEDİYESİ VE KURTALAN BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI!

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