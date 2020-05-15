Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! İşte bedelli askerlik ve terhis tarihleri
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi. Öte yandan Bakan Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi. Öte yandan Bakan Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak." dedi.
BAKAN HULUSİ AKAR'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;
''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık. Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.
BEDELİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.
İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE
Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.
Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'NIN LİBYA GÖREVİ
Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok.
FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ ile mücadelede bakan onayı bekleyen bir belge yok.
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