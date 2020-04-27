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Son dakika: Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Atama kararları, Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Başkan imzasıyla 'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti.

Buna göre, Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç, İkinci Başkanlığına Osman Duru, üyeliklerine ise Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.
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