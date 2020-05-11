11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

Corona Virüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Toplu ulaşım araçlarında kısıtlı sayıda yolcu uygulaması ve normale göre daha az sefer sayısı olduğu için bazı vatandaşlar, dakikalarca duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:57
  • 1
  • 10
İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

Corona Virüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

  • 2
  • 10
İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü.

  • 3
  • 10
İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

  • 4
  • 10
İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

  • 5
  • 10
İstanbulluların ulaşım çilesi sürüyor! İşte gitmek için dakikalarca beklediler

Sögütlüçeşme metrobüs durağı ile Kadıköy otobüs duraklarında bekleyenlerin sayısının artması dikkat çekti.