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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 650 bin 948 İstanbulluya cevap verildi

, "Vefa" ekiplerinin  650 bin 948 çağrı aldığını, 630 bin 955 talep geldiğini ve 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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650 BİN 948 İSTANBULLUYA CEVAP VERİLDİ

sosyal medya hesabından Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

"'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa' " diyen Yerlikaya, "650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi" dedi.

Yerlikaya, " Kalbimizin hafızasında yer eden; Vefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbulluya cevap veren #VefaSosyalDestek ekiplerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 5 MİLYON 674 BİN 281 HANEYE ULAŞTI

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