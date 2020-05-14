Son anket sonuçları açıklandı! Başkan Erdoğan; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e büyük fark attı

ORC araştırma şirketi "Mayıs 2020/ Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusunun yanıtlarını yayınladı.

ANKETTE ERDOĞAN; GÜL, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İLE KARŞILAŞTIRILDI

Ankette; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 54,1 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,4 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,5 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN'A EN ÇOK YAKLAŞAN İSİM AKŞENER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 51,9 oy alırken, Akşener ise yüzde 37,5 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 10,6 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN, GÜL'E 2 KAT FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 57,4 oy alırken, Gül ise yüzde 25,1 oy aldı. Bu oranlarla Erdoğan, Gül'e iki fark atmış oldu. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 17,5 olarak ölçüldü.

İMAMOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK!

Şirket aynı zamanda son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının anket sonuçlarını da paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.

FATMA ŞAHİN ZİRVEDE YER ALDI

Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

ŞAHİN'İN ARDINDAN CHP VE MHP'Lİ BAŞKANLAR

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

EKREM İMAMOĞLU LİSTEDE YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı. Öte yandan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 1. sırada yer aldı.