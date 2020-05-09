Korona günlerinde seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın anket sonuçlarını köşesine taşıdı
ABD ve Avrupa’nın sınıfta kaldığı ve birçok dünya ülkesinin zor zamanlar geçirdiği koronavirüse karşı Türkiye ve hükümet başarılı bir tablo ortaya koydu. Tüm dünyanın takdir ettiği bu başarı yabancı medya tarafından örnek gösterildi ve belgeselleştirildi. CHP ise verilen mücadeleyi karalamayı ve darbe söylemleriyle gündeme gelmeyi tercih etti. Peki koronavirüsle mücadele süreci sokağa nasıl yansıdı? Bugün seçim yapılsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın son anketini köşesine taşıdı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:
CHP, siyasi genetiği gereği -77'deki Ecevit dönemi hariç- hiçbir zaman bu toplumla buluşamadı. Bu gerçeği CHP'liler de biliyorlar ama değiştiremiyorlar. Bugün de durumları farklı değil. Son yerel seçimde İstanbul dahil büyükşehirleri almalarına rağmen, bırakın oy arttırmayı bugün seçim olsa CHP parti olarak en son seçimde aldığı oyu bile alamıyor.
AK PARTİ YÜZDE 42.8
Önümde Hilmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar Araştırma'nın son anketi var. Rakamlar şöyle; AK Parti yüzde 42.8, CHP yüzde 23.4, MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1. Diğer partiler içinde yüzde biri geçen tek parti Babacan'ın partisi, yüzde 1.3...
FARK HALA 20 PUAN SEVİYESİNDE
AK Parti ile CHP arasındaki fark hala 20 puan civarında. CHP darbeseverliğe, Türkiye karşıtlığına ağırlık vereceğine buraya bakmalı…
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