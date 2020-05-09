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Haberler Gündem Haberleri Korona günlerinde seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın anket sonuçlarını köşesine taşıdı

Korona günlerinde seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın anket sonuçlarını köşesine taşıdı

ABD ve Avrupa’nın sınıfta kaldığı ve birçok dünya ülkesinin zor zamanlar geçirdiği koronavirüse karşı ve hükümet başarılı bir tablo ortaya koydu. Tüm dünyanın takdir ettiği bu başarı yabancı medya tarafından örnek gösterildi ve belgeselleştirildi. ise verilen mücadeleyi karalamayı ve darbe söylemleriyle gündeme gelmeyi tercih etti. Peki koronavirüsle mücadele süreci sokağa nasıl yansıdı? Bugün  yapılsa hangi parti yüzde kaç oy alır? Sabah gazetesi yazarı 'nın son anketini köşesine taşıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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KORONA GÜNLERİNDE SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALIR?

İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

, siyasi genetiği gereği -77'deki Ecevit dönemi hariç- hiçbir zaman bu toplumla buluşamadı. Bu gerçeği CHP'liler de biliyorlar ama değiştiremiyorlar. Bugün de durumları farklı değil. Son yerel seçimde dahil büyükşehirleri almalarına rağmen, bırakın oy arttırmayı bugün olsa CHP parti olarak en son seçimde aldığı oyu bile alamıyor.

AK PARTİ YÜZDE 42.8

Önümde Hilmi Daşdemir'in başında olduğu 'nın son anketi var. Rakamlar şöyle; yüzde 42.8, CHP yüzde 23.4, yüzde 10.2, yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1. Diğer partiler içinde yüzde biri geçen tek parti Babacan'ın partisi, yüzde 1.3...

FARK HALA 20 PUAN SEVİYESİNDE

AK Parti ile CHP arasındaki fark hala 20 puan civarında. CHP darbeseverliğe, karşıtlığına ağırlık vereceğine buraya bakmalı…

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