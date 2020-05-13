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Son dakika: Başkan Erdoğan mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşımında bulundu. mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN MUKADDER HANIM İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve kendisine mektup yazan Kahramanmaraş'lı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Mektubunda "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var onuda çorbada benimde tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum" ifadelerini kullanan Mukadder Öksüz'ün bu anlamlı mektubuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil" diyerek teşekkür etti.

Bugüne kadar Milli Dayanışma Kampanyası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmak üzere 2 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.

Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder Hanım ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK İÇİN YÜZÜĞÜNÜ GÖNDEREN MUKADDER HANIM İLE GÖRÜŞTÜ

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