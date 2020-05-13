13 Mayıs 2020, Çarşamba
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MSB'den flaş açıklama: 30 kutu Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirildi

Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü 'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) silahına ait mühimmat ele geçirdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

MSB: Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü 'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) silahına ait mühimmat ele geçirdi.

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