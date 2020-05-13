13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz sokaklara kavuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00-15.00 arası kaldırılacağını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz sokaklara kavuşuyor SAĞLIK BAKANI KOCA: ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ SOKAKLARA KAVUŞUYOR

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER..."

Bakan Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sokaklar bugün çocukların! Çocuklar bugün saat kaçta sokağa çıkacak? |Video SON DAKİKA: SOKAKLAR BUGÜN ÇOCUKLARIN! ÇOCUKLAR BUGÜN SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? |VİDEO

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