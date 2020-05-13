Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O süre uzatıldı
Son dakika haberine göre 2020'nin Ocak-Mart arası dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 28 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldı.
2020 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
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