13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Son dakika haberine göre 2020'nin Ocak-Mart arası dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 28 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! O SÜRE UZATILDI

2020 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

Son dakika: Geçici vergi beyannamesinin verilme süresiyle ilgili flaş açıklama SON DAKİKA: GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi ödemelerine erteleme açıklaması SON DAKİKA: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN VERGİ ÖDEMELERİNE ERTELEME AÇIKLAMASI

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