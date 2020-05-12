İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin,

Üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti..

Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi...



Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar! — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 12, 2020