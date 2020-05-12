İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.
Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 12, 2020
Üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti..
Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi...
Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar!
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