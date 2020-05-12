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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. paylaşımında, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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SİVİLLERİ HEDEF ALAN İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

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