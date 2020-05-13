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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan , resmi sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI PAYLAŞIMI

Son dakika haberleri... Başkan , resmi sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN 13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI PAYLAŞIMI

Detaylar gelecek...

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