Son dakika: Van'da PKK'ya ağır darbe! Teröristlerin suikast silahları ele geçirildi
Son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu"nda suikast silahları bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde teröristlerin il ve ilçe merkezlerinde görevli üst düzey mülki ve adli erkan, güvenlik mensupları ve sözde ajan ilan ettikleri şahıslara yönelik suikast tarzı eylem arayışında oldukları, bu amaçla kullanılacak bazı silahları araziye gizledikleri tespit edildi.
İlçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalına düzenlenen "Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu"nda Zagros keskin nişancı tüfeği, PKM makinalı tüfek, dürbün monteli Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.
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