13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Van'da PKK'ya ağır darbe! Teröristlerin suikast silahları ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik "Kapan-Şehit "nda silahları bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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PKK'YA AĞIR DARBE! SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde teröristlerin il ve ilçe merkezlerinde görevli üst düzey mülki ve adli erkan, güvenlik mensupları ve sözde ajan ilan ettikleri şahıslara yönelik tarzı eylem arayışında oldukları, bu amaçla kullanılacak bazı silahları araziye gizledikleri tespit edildi.

İlçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalına düzenlenen "Kapan-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu"nda Zagros tüfeği, PKM makinalı tüfek, dürbün monteli Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

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