Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı için 7 aday resmen belli oldu! Yarın seçim yapılacak
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından boşalan ‘Başsavcı’ koltuğu için yarın seçim yapılacak. Seçimde aday olacak 7 isim resmen belli oldu.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in geçtiğimiz Mart ayında emekliye ayrılması ardından boşalan koltuk için Yargıtay seçime gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Daire Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un aday olduğu seçimin galibi Mehmet Akarca oldu. Akarca, koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Mehmet Akarca'nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından Başsavcılık seçimleri için süreç başladı.
SEÇİM YARIN
Yargıtay Başkanı'ndan sonra protokolde iki numara olan, üst düzey kamu personellerini ve siyasi partilerin kapatma davalarını soruşturan, yüce divanın en önemli makamlarından Yargıtay Başsavcılığı için yarın seçime gidiliyor.
Seçimde, aday olacak isimler resmen açıklandı. O isimler şöyle:
Eyüp Yeşil - Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı
Osman Atalay - Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı
Bekir Şahin - Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı
Veli Dalgalı - Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi
Alper Yükselen Bikirli - Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi
Ali İhsan Öztekin - Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı
Mehmet Akif Öndaş - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde en çok oyu alan 5 aday yasa gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bu adaylar arasında seçim yapacak olan Başkan Erdoğan, Yargıtay'ın yeni Başsavcısı'nı belirleyecek.
Nazif KARAMAN/SABAH
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