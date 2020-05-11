11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı için 7 aday resmen belli oldu! Yarın seçim yapılacak

Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı için 7 aday resmen belli oldu! Yarın seçim yapılacak

Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından boşalan ‘Başsavcı’ koltuğu için yarın yapılacak. Seçimde aday olacak 7 isim resmen belli oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI İÇİN 7 ADAY!

Yargıtay Başkanı 'in geçtiğimiz Mart ayında emekliye ayrılması ardından boşalan koltuk için Yargıtay seçime gitti. Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Daire Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 19. Üyesi Abdullah Yaman, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un aday olduğu seçimin galibi Mehmet Akarca oldu. Akarca, koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Mehmet Akarca'nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından Başsavcılık seçimleri için süreç başladı.

SEÇİM YARIN
Yargıtay Başkanı'ndan sonra protokolde iki numara olan, üst düzey kamu personellerini ve siyasi partilerin kapatma davalarını soruşturan, yüce divanın en önemli makamlarından için yarın seçime gidiliyor.

Seçimde, aday olacak isimler resmen açıklandı. O isimler şöyle:

Eyüp Yeşil - Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı

Osman Atalay - Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı

Bekir Şahin - Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı

Veli Dalgalı - Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi

Alper Yükselen Bikirli - Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi

Ali İhsan Öztekin - Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı

Öndaş - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde en çok oyu alan 5 aday yasa gereği Cumhurbaşkanı 'a sunulacak. Bu adaylar arasında yapacak olan Başkan Erdoğan, Yargıtay'ın yeni Başsavcısı'nı belirleyecek.

Nazif KARAMAN/SABAH

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNE RIDVAN GÜNDOĞDU SEÇİLDİ
Yargıtay Başkanı Cirit'ten Başkan Erdoğan'a veda ziyareti YARGITAY BAŞKANI CİRİT'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A VEDA ZİYARETİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA