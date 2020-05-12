Son dakika: Van'da terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
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