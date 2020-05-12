12 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Van'da terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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VAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

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