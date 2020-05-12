Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı: Onlar birer kahraman
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli, hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."
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