12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı: Onlar birer kahraman

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı: Onlar birer kahraman

Son dakika haberine göre , "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. kutlu olsun" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
ABONE OL
SAĞLIK BAKANI KOCA: ONLAR BİRER KAHRAMAN

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'nü kutladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli, hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 11 Mayıs Pazartesi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 11 MAYIS PAZARTESİ
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 merkezde koronavirüs Kovid-19 aşı çalışması yapıyoruz SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: 6 MERKEZDE KORONAVİRÜS (KOVİD-19) AŞI ÇALIŞMASI YAPIYORUZ
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca açıklamıştı! Binlerce kişiye antikor testi yapılacak |Video SON DAKİKA: BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMIŞTI! BİNLERCE KİŞİYE ANTİKOR TESTİ YAPILACAK |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA